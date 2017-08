Critiques

La franchise Conjuring devient un peu bordélique avec ses suites, spin-off, suites de spin-off, etc. Bref, tous les ingrédients d’une saga qui n’était pas prévue comme étant une saga au début mais qui en est devenue une après qu’Hollywood soit passé par là. Donc on va remettre les choses dans leur contexte pour parler ensuite du film en lui-même. Histoire que ceux qui ne suivent pas tout ça soit quand même conscient d’où vient le film.Tout part donc du film Conjuring, sorti en 2013 et réalisé par James Wan. Ce mec est plutôt génial avec le cinéma d’horreur au passage, je vous conseille de jeter un oeil à sa filmographie. Beau succès critique et en terme de box-office, il s’offre un spin-off en 2014 : Annabelle. Se passant avant les événements du premier film, Annabelle se concentrait sur une poupée démoniaque qui avait fait son petit effet lors d’une scène de Conjuring. Ce film n’a pas eu de bons retours critiques mais avait bien fonctionner en terme de box-office. En même temps, James Wan n’était pas le réalisateur pour ce film. Non, nous avions l’honneur d’avoir John R. Leonetti, grand réalisateur qui nous a offert des petits bijoux comme L’Effet Papillon 2 ou encore Mortal Kombat : Destruction Finale … Pour ma part, je trouvais ce film assez affreux. Typiquement tout ce que je détestais dans le cinéma d’horreur moderne était réuni dans ce beau doigt d’honneur aux fans du premier Conjuring qui évitait justement ces clichés.Il faudra attendre 2 ans avant d’avoir Conjuring 2, très bonne suite toujours chapeautée par James Wan. Et de cette suite va partir un paquet de nouveaux projets :– Annabelle 2 : La Création du Mal, le film dont nous allons parler maintenant. Il s’agit d’une precquel à Annabelle, racontant cette fois-ci les origines de la poupée démoniaque.– The Nun, un spin-off centré sur le démon Valak que nous voyons dans Conjuring 2 qui sortira en 2018.– The Crooked Man, un autre spin-off centré sur une autre créature démoniaque que nous voyons dans Conjuring 2.– Conjuring 3.Du coup, je vais parler du … quatrième film du Conjuring Cinematic Universe ? Est-ce que c’est devenu un vrai truc ?