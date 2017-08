Sony et Polyphony Digital n'étant pas présents à la Gamescom cette année mais il y a du neuf du côté de Gran Turismo.PD a profité de l’occasion pour montrer une vidéo de rediffusion de GT Sport mettant en vedette des courses de nuit au Nürburgring.Le but est de démontrer la fidélité d’un nouveau modèle d’éclairage. Il y a un certain nombre de différentes sources de lumière dans le clip, y compris les phares de voiture, feux de position et feux de freinage. Vous pouvez même voir un aperçu de la lumière au niveau des lieux de campement côté piste.Veiller à ce qu’ils interagissent correctement avec les autres et l’environnement est un défi.Le clip montre plusieurs exemples de voitures parcourant le circuit, des ombres sur le sol et même dans les recoins de la carrosserie idem dans l'habitacle , éclairage vers le haut de la cabine. .