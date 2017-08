Voici le top 50 du site senscritique.com que je trouve assez équilibrer malgré quelques aberrations (Sega Rally 2, KOF 2000, bye bye).PS : J'ai juste zappé Code Veronica dans la vidéoEt voici la liste quasi complète des conversions Naomi sur Dreamcast (54 jeux dans la vidéo), ça permettra a certains d'y voir un peu plus clair

Who likes this ?

posted the 08/22/2017 at 07:30 PM by sussudio