« Si Sega avait choisi le concurrent direct de 3dfx [NDLR: Nvidia avec Riva] à ce moment-là, il n’y aurait pas eu de problèmes. Mais ils ont choisi un truc dont nous n’avions jamais entendu parler [...] C’était un vrai casse-tête, du style « mais qu’est-ce qu’ils foutent ? ». Ça doit être une histoire de politique interne, parce que c’est vraiment un choix stupide. »

(Bing Gordon, Chief Creative Officer à EA de 1998 à 2000).

« Nous voulons les droits exclusifs pour être la seule marque de jeux de sports sur la Dreamcast ».

« Non, je ne veux pas être en concurrence avec Visual Concepts. Laisse tomber. »

L’arrivée d’Electronic Arts sur le live provoque des licenciements chez le roi des jeux de sports Xbox Live. Les employés de Microsoft travaillant dans les studios de jeux compatible XSN Sports (NFL Fever-NHL Rivals-Inside Drive…), ont été informés de leur licenciement immédiat, 76 personnes vont rejoindre temporairement l’enfer du chômage américain.

Ces licenciements étaient inévitables du fait de l’abandon, par Microsoft, de la gamme XSN afin de favoriser l’arrivée d’Electronic Arts sur le Live (Tiger Woods, Fifa, NBA Live, NHL, Madden…).

EA Sports n’ayant pas annoncé une nouvelle version de SSX l’équipe travaillant sur Amped est toujours en place, de même pour les employés travaillant sur Links car une version PC est en développement.

J’espère que cet accord d’exclusivité pour EA Sports ne concerne que la Xbox 1…



Extrait d'un article de Sanqualis.com :EA n’était pas emballé par la Dreamcast. Il y avait déjà cette petite histoire de chiffons au sujet de 3dfx. EA était aussi actionnaire de 3dfx. Sega optant pour la technologie PowerVR au lieu de la tech 3dfx, les gens de EA furent déconcertés :Les discussions entre EA et Sega au sujet des royalties sur les titres n’étaient pas, apparemment, non plus sans heurts. Comme Sega était déjà plus ou moins dans le rouge, ils souhaitaient conserver leur part, mais EA tenait le discours dugenre « La Dreamcast ne peut pas réussir sans EA ». Sega America n’était bien entendu pas de cet avis. Larry Probst, président de EA était pourtant prêt à lâcher ses meutes de développeurs sur la machine de Sega.A une condition.Stolar, espérant négocier le coût des royalties avec EA, était prêt, au final, à réduire les royalties rien que pour les beaux yeux d’EA. Mais Probst avait une autre idée en tête :Une totale exclusivité sur les jeux de sports.To-ta-le.Stolar, pris de court, réfléchit. Et considère qu’un tel accord est envisageable, mais uniquement si l’on parle des développeurs tiers. Et non les développeurs en interne de Sega, dont Visual Concepts venait de rejoindre le lot au prix coûtant de 10 millions de dollars – Stolar venait d’en faire l’acquisition. Probst, pas dupe pour deux sous, resta inflexible :Les deux compères en restèrent la.Et EA ne développa rien sur Dreamcast.Source : Sanqualis.comL'histoire retiendra que la gamme 2K mettra a l'amende les jeux de EA Sports et que la franchise NBA 2k plongera son conccurent NBA Live dans une crise d'identité profondeLa signature d'un accord entre EA Sports et Microsoft pour inclure le online dans les versions Xbox du géant du sport a fait une victime collatérale, la gamme XSN Sports.NFL 2K5, le jeu qui aura provoqué des infarctus en série chez EA Sports. En effet, NFL 2K5 fut vendu a prix cassé lors de sa sortie (19,99 dollars contre 49,99 dollars pour Madden 2005), ce qui baissa drastiquement les ventes de Madden 2005.En réponse à Sega, EA se réservera l'exclusivité de la licence NFL pour 15 ans, provoquant la fin de la franchise NFL 2K et privant les joueurs d'une saine concurrence.En décembre 2010, Electronic Arts a était attaqué en justice (via une class action) pour pratique anticoncurrentielle. Les poursuites se sont terminer en juillet 2012 et EA a du payé la somme de 27 millions de dollars tout en gardant l'exclusivité de la licence NFL.Le jeu est désormais sanctifié et qualité de culte par de nombreux fans de football américains au point qu'il existe des comparaisons avec les dernières versions de Madden.