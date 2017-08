Jeux Vidéo

Les inscriptions à le beta de Dragon Ball FighterZ sont ouvertes sur PS4 ! La Bêta aura lieu du 16 au 18 septembre 2017, et contiendra 10 personnages jouables (Gokû, Vegeta, Gohan, Freezer, Cell, Majin Buu, Futur Trunks, Piccolo, C-16 et C-18 ). Une Bêta ouverte a été annoncé aujourd’hui, prévue pour janvier 2018. Dragon Ball FighterZ est attendu pour février 2018 sur PS4, XBOX One et PC.Voici les horaires et dates :Samedi 16 septembre de 11h à 14hSamedi 16 septembre de 19h à 22hDimanche 17 septembre de 3h à 6hDimanche 17 septembre de 22h à 1h