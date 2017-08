News

Bandai Namco est l'un des éditeurs soutenant le plus les consoles Nintendo et ce depuis des années. C'était d'ailleurs l'éditeur Japonais ayant le plus soutenu la défunte Wii U et soutiennent également la Switch. Cela tombe bien, puisque Bandai Namco vient justement d'annoncer un certain Gotouchi Tetsudou sur Switch et qui sortira cet hiver au Japon.



Sorti précédemment sur Wii et Nintendo 3DS, uniquement au Japon sous le nom Gotouchi Tetsudou : Gotouchi Kyara to Nihon Zenkoku no Tabi (le nom du jeu fait des kilomètres). Gotouchi Tetsudou n'est ni plus ni moins qu'un jeu de plateau ou plutôt un jeu de société ou les joueurs auront la lourde tâche de devenir la meilleure mascotte locale au Japon en rejoignant et en voyageant avec d'autres personnages qui sont également des mascottes, le tout en agrandissant au mieux votre fan base.



La version Switch profitera d'ailleurs de nouvelles caractéristiques et dont en voici une partie :

La mascotte originale, le personnage "Ojapon" - L'auto-proclamé "Roi Mascotte" transformé dans Ojapon. Il apparaît comme étant un personnage de soutien qui aidera le joueur, en l'occurrence vous, lorsque vous serez en dernière place, mais partira avec des joueurs d'autre rang.



Nouveaux événements, mini-jeux et production supplémentaire - Essayez de nouveaux événements, mini-jeux et des productions non incluses dans les précédents volets de la saga.



Des voix dans les jeu pour les personnages originaux - Des voix ont été incluses pour certains personnages originaux du jeu comme Ojapon, Angel Ojapon, Gotouchi Oneesan et Gotouchi Tetsuo. Les personnages Ojapon et Angel Ojapon sont quand a eux doublés par Masako Nozawa.