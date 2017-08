En pleine gamescom Blizzard nous offre un court métrage mettant en scène Chacal et Chopper :







Pas évident de rentrer dans Junkertown.... Ça tombe bien c'est la nouvelle map !







Voici donc une nouvelle map d' escorte, un an après Eichenwald, ça fait toujours plaisir !



En parlant de faire plaisir pour les joueurs consoles voici une chose qui nous fait bien plaisir aussi... Le bouton de signalement !



En effet en même temps que le patch 1.14 apportant les matchs à mort, cette fonctionnalité fera enfin son apparition, c'est une bonne chose, mais le jeu est déjà sorti depuis longtemps, il est dommage de ne pas avoir vu cette innovation plus tôt.



C'est tout pour aujourd'hui, à plus !