Pour ceux qui ont télécharger le pack et qui ont une licence Launchbox, voici un exemple de Dreamcast Box qu'ont peut faire sois même (c'est loin d’être finalisé) :Il y a déjà les meilleurs jeux de la console dans la vidéo donc si ça peut aider ceux qui connaissent rien a la machineSinon je bosse sur le projet "Sega Genesis Flashback Killer" depuis cet après midi. cette fois ci, je mettrait dans le pack les images et vidéos de présentation des jeux. le pack sera disponible le jour de la sortie de la Sega Genesis Flashback de ATGamesLe nombre de vue va exploser grâce a Google ActuJe le répète, zéro jeux dans mes pack (pour une question de légalité). Ce sont des pack plug and play qui permettent a ceux qui connaissent strictement rien a l'émulation de pouvoir jouer a leur jeux avec le moins de contraintes possible.