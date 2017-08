Le show enregistré à ladedédié à laet surtout las'approche, pour ceux qui ne sauraient pas où se diriger pour visionner l'événement sachez queetmettent en place tout comme l', un live en direct pour cette, ilafin de discuter des attentes et tout autres sujets autour de laVoici le lien pour s'y rendre !

Like

Who likes this ?

posted the 08/20/2017 at 04:51 PM by mrpixel