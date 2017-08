En infériorité numérique pendant plus d'une mi-temps, l'OL a été rattrapé in extremis par les Girondins de Bordeaux (3-3), ce samedi après-midi, dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1. Les artificiers étaient de sortie entre Rhône et Saône, Nabil Fekir, Bertrand Traoré et Malcom se signalant par des sublimes réalisations.



Ligue 1 - 3ème journée

Olympique Lyonnais - FC Girondins de Bordeaux : 3-3 (2-1)

Buts : N.Fekir (10ème), K.Tete (23ème), B.Traoré (74ème) pour l'OL - Malcom (41ème, 90ème+2), L.Lerager (88ème) pour le FCGB.





LE FAIT DU MATCH



Sergi Darder voit rouge et abandonne ses coéquipiers. En l'espace de trois minutes, en première mi-temps, le milieu de terrain espagnol a écopé de deux cartons jaunes. D'abord pour une intervention très en retard sur Younousse Sankharé. Puis pour un jeu dangereux sur Jérémy Toulalan. Une expulsion logique, qui a finalement pesé très lourd.





LES BUTS



1-0 (10ème) : Le but du début de saison pour Nabil Fekir ! Valentin Vada rate complètement sa passe et perd le ballon dans le camp lyonnais. Nabil Fekir prend le cuir, repique vers l'axe, et décoche une frappe puissante du pied droit. Benoît Costil, très avancé, est lobé et voit le ballon retomber dans le but. C'est le troisième but de Nabil Fekir cette saison en ligue 1.



2-0 (23ème) : L'OL double la mise ! Sur un coup-franc botté par Memphis Depay, Kenny Tete profite du marquage laxiste de l'arrière-garde bordelaise pour faire le geste juste. Depuis le second poteau, le latéral droit trompe Benoît Costil d'une reprise croisée du plat du pied droit.



2-1 (41ème) : Bordeaux reprend espoir. Malcom est au coup-franc et tente sa chance depuis les 25 mètres. Son tir est repoussé par le mur, mais l'Auriverde est têtu et décoche une nouvelle tentative de l'extérieur du pied gauche. Celle-ci, légèrement déviée par Marcelo, termine dans le petit filet opposé. Anthony Lopes doit s'incliner.



3-1 (74ème) : Bertrand Traoré fait mouche ! L'Ol obtient un coup-franc plein axe, aux 25 mètres. Bertrand Traoré s'élance et décoche une frappe parfaite du pied gauche. Benoît Costil est trop court et doit s'incliner.



3-2 (88ème) : Bordeaux revient dans le match. Trouvé dans son couloir gauche, Théo Pellenard centre en direction des six mètres. Le ballon parvient jusqu'à Lukas Lerager, qui feinte la frappe, élimine Jérémy Morel d'un crochet, puis conclut d'une frappe du gauche à ras de terre.



3-3 (90ème+1) : Incroyable, Bordeaux recolle ! À 25 mètres du but lyonnais, Malcolm est en possession du ballon. Le Brésilien repique vers l'axe et sollicite l'appui de François Kamano. Après la remise de son coéquipier, il décoche un tir surpuissant du pied gauche, qui termine sa course dans la lucarne d'Anthony Lopes.





L'HOMME DU MATCH



Malcom (Girondins). L'attaquant brésilien s'est mué en sauveur, ce samedi après-midi, sur le billard du Parc OL. Auteur d'un doublé, sur deux inspirations géniales, il a permis à son équipe d'arracher le point du nul. Outre cela, il a essayé de servir ses partenaires dans les meilleurs conditions et a très souvent fait vivre un cauchemar à la défense lyonnaise.





LES NOTES



Lyon : A.Lopes (4) - Tete (7), Marcelo (5), Morel (5), Marçal (5,5) - Tousart (6), Darder (2) - B.Traoré (7), Fekir (Cap.) (7), Depay (5) - Mariano (non noté) puis Ferri (5,5).



Bordeaux : Costil (4) - Sabaly (5,5), Toulalan (Cap.) (5), Jovanovic (4,5), Pellenard (5) - Vada (non noté) puis Cafu (4,5), Lerager (6,5), Sankharé (5,5) - Malcom (8,5), A.Mendy (4) puis Laborde (4,5), Kamano (4,5).





LES CONSÉQUENCES



L'Olympique Lyonnais était tout proche d'obtenir une troisième victoire de rang en Ligue 1. Mais l'expulsion de Sergi Darder et le sursaut bordelais ont eu raison des Gones. Malgré ces deux points laissés en route, les protégés de Bruno Genesio ont réalisé une prestation d'ensemble très correcte. En infériorité numérique, les joueurs se sont employés pour colmater les brèches. À 5 minutes près, cela passait... Au classement, l'OL est 2ème, avec 7 points.



De leur côté, les Girondins de Bordeaux peuvent savourer. Les Marine-et-Blanc, qui ont manqué d'inspiration pendant de très longues minutes, sont finalement parvenus à forcer la décision. Lukas Lerager mais surtout Malcom ont montré la voie et permettent aux hommes de Jocelyn Gourvennec d'arracher un point qui compte. Au classement, le FCGB pointe au 6ème rang, crédité de 5 points.

Contre Rennes, j'avais dit que Darder devait se calmer avec ses fautes qui sont la plupart du temps inutiles et qui pourraient coûter cher... Hélas, ça s'est confirmé face aux Girondins.



Memphis. Tu pues la merde... Va falloir te ressaisir bouffeur de mimolette.



Traoré, je t'aime déjà. Tu respires le football mon gars.



Le Fékir de la saison 2014-2015 semble bel et bien de retour.