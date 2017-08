Vu le petit succès du pack dédiè a la Dreamcast (des maj seront prévu), je vais m'efforcer de créer des pack pour les consoles suivante :- NES- SNES- Master System- Megadrive/System 16- Sega Saturn/Sega STV- Playstation (et ses derivés arcade)- Playstation 2 (avec une playlist des jeux provenant du system 246)il y aura un autre pack ce soir, je vais le nommer.....Sega Genesis Flashback

posted the 08/20/2017 at 12:48 PM by sussudio