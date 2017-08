Anime/Manga

Résume : C'est l'histoire d'un jeune japonais tout ce qu'il y a de plus normal. Il est obsédé par les filles, et meurt en descendant pour voir sous la jupe courte d'une fille. Il se retrouve alors réincarné dans la peau de Yamcha dans le monde de Dragon Ball. Cet enfant est un grand fan de Dragon Ball, et il utilise ce qu'il en sait pour aller immédiatement s'entraîner avec Goku chez Kame Sennin, modifiant ainsi le destin de Yamcha. Après un entraînement intense qui a duré des années, il est capable de battre tous les 6 Saibaimans, et survit à l'arc Saiyan. Prochain arrêt : Namek pour éveiller son potentiel ! (traduction du résumé par DB-Z.com)

Bonne lecture à tous

Salut tout le monde, Voci le troisième et dernier chapitre du spin off de Dragon Ball consacré à Yamcha et réaliser par Dragon Garow Lee ; "Spin Off : Dragon Ball : Si je me réincarnais, je serais Yamcha" en version française traduit par