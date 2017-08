Demul est sans doute le meilleur émulateur dédié a la Dreamcast et a ses dérivés (Naomi 1/2, Sammy Atomiswave etc) mais il a un énorme problème, sa gestion de la synchro verticale.Lors le jeu a des chutes de frame rate, le son part en freestyle totale, du genre le DJ qui a trop bu avant de mixer en soirée. Du coup, le son est inaudible et le jeu rame comme pas possible. C'est l'un des plus gros soucis de l'émulateur a ce jour.Mais j'ai trouver la solution au problèmeBon ma femme va encore me tuer d'avoir trop bidouillé dans la journée mais c'était pour la bonne cause. Grace a cette technique, l'émulateur a quasiment plus de défaut et fait tourner tout les jeux en fullspeed.Tout d'abord, il faut que la vsync de Demul soit désactivé. Ensuite, si vous avez une carte graphique Nvidia, il suffit de créer un profil pour Demul, de descendre vers vsync et de sélectionner "adaptif". Sur "activé" ça a fait qu'empirer les choses mais sur "adaptif" hooo miracle le problème de son est quasiment réduit au strict minimum (c'est vraiment léger).Du coup j'ai testé sur Shenmue 1/2, Space Channel 5 Part 2, Soul Calibur, VF4 Evo et Capcom vs SNK 2 et je confirme que le plugin son reste en place et le frame rate est stable comme il faut.En gros, cette technique permet :- De réduire les problème de son au minimum- De monté en résolution interne (je suis passez de x2 à x3 pour ma part, quasiment plus d'aliasing)