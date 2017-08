Voici mon pack DreamBox spécialement configurer par mes soins. il est conçu pour vous permettre de jouer a la Dreamcast sans devoir régler vous même les émulateurs. C'est configurer pour une manette Xinput (Xbox 360, Xbox One) et tourne trés bien sur ma configuration (i3 3240 3,4 Ghz, 8 go de ram, GTX 750 Ti) malgré quelques ralentissements.Petit conseil de ma part, lors du choix de l'émulateur, choisissez NullDC. Malgré qu'il soit plus mis a jour, il est beaucoup moins gourmand que Demul et ne souffre pas de distorsion sonore comme ce dernier. Malgré quelques bug graphique, c'est celui que j'utilise en général.Voici les émulateurs (avec les dernières maj) inclus dans le pack :- Demul 0.7a- Demul Arcade 0.7a (Naomi 1/2, Sammy Atomiswave)- NullDC- Reicast- RedreamVoici un tuto qui vous expliquera comment rajouter vos jeux :Le dossier "Dreamcast Box" doit être a la racine du disque dur C: pour fonctionner (surtout pour Demul). A part ça il est plug and play, le rumble pack et les VMS sont activé d'office, il manque plus que les jeux.Sheikh Google