GameCritik : Avis sur Splatoon 2GameCritik c'est notre émission consacrée au jeuxvidéo sur PassionJapan, vous retrouverez régulièrement des vidéo test, des critiques ainsi que des analyses. Pour la cette nouvelle émission, GameCritik se penche sur Splatoon 2 sortie le 21 juillet 2017 dernier sur la Nintendo Switch.Les traditionnelles guerres de territoire à 4 contre 4 sont de retour dans le deuxième volet de ce grand succès, avec de nouveaux stages, de nouvelles tenues et de nouvelles armes comme le Splat Dualies qui s’utilise à deux mains. Les joueurs peuvent s’affronter sur le téléviseur ou partout ailleurs.Qu’ils utilisent la manette Pro Nintendo Switch ou les Joy-Con, les joueurs peuvent viser en utilisant les contrôles gyroscopiques. Splatoon 2 permet également de jouer des matchs multijoueur en ligne. Le jeu proposera également une fonctionnalité de chat vocal, et proposera de nouveaux stages, de nouvelles tenues ainsi que de nouvelles armes après le lancement, tout comme dans le jeu original. Splatoon 2 est prévu pour cet été.

posted the 08/19/2017 at 04:25 PM by alchemist