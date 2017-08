Sen no Kiseki III / Trails of Cold Steel 3

28 Septembre 2017

Playstation 4

La semaine prochaine de nouvelles publications dans les magazines devraient apparaître.

■ Bundle PS4

■ 閃の軌跡Ⅲ - échantillon de l'Ost mini livré avec l'édition limitée

■ Informations système de jeu

■ Personnages

■ Informations annexes

■ Scans Dengeki Playstation

Attention !



Le contenu qui va suivre :



■ Personnages

■ Informations annexes

■ Scans Dengeki Playstation



sera considéré comme du GROS SPOIL pour ceux qui jouent actuellement aux 2 épisodes précédents ( Trails of Cold Steel 1 et 2 ) .



Vous voilà prévenus !

■ Bundle PS4

- La guilde des Bracers

- L'église Septian ( spécifiquement l'ordre Gralsritter )

- La province de Lamarre

- L'empire Erebonia

- La société secrète Ouroboros

- L'Etat de Crossbell

■ 閃の軌跡Ⅲ - échantillon de l'Ost mini livré avec l'édition limitée

Entre 3:30 et 3:50 il y a un SPOIL

■ Informations système de jeu

■ Derfflinger

Le « Derfflinger » est un train blindé spécialisé caractérisé par une forme élégante donnée à l'Académie militaire Thors Reaves II par la Police militaire ferroviaire pour être utilisé pour l’entraînement / la formation.



Il dispose de six wagons équipés de hautes performances blindées, comprenant le wagon :



N° 1 > Le moteur

N° 2 > La salle de briefing et les compartiments pour les professeurs

N° 3 > La salle à manger et le salon

N° 4 > Le dortoir pour les étudiants

N° 5 et 6 > Le hangar pour les Soldats Panzer





Lors des formations / entraînements, en déposant l'ancre sur le terrain et en établissant un « terrain d'entraînement pratique » avec le Derfflinger comme base, il permet à chaque classe - VII, VIII, et IX - de pratiquer en combat réel.

► Les wagons

► Event Scenes

► Terrains d’entrainement

Sur le terrain, les « Terrains d'entraînement » sont configurés avec le Derfflinger comme base. Ici, les étudiants feront diverses tâches.



Sur ces terrains, les élèves de la classe IX agissent principalement comme support. En utilisant l’atelier géré par les étudiants de la classe IX, Rean et les autres membres du groupe peuvent acheter des armes, des armures et des consommables, ainsi que d'effectuer une maintenance Orbment.



En outre, à l'intérieur du Derfflinger, qui voyage dans tout le continent, vous pourrez voir un côté des élèves différent de leur vie scolaire ordinaire.

► Menaces sur le terrain d'entraînement

■ Personnages

“Azure” Siegfried

Un jeune homme mystérieux qui porte un manteau bleu, un masque sur le visage et qui utilise deux armes de poing.



Il semble appartenir à une organisation différente de l'armée impériale d'Erebonia, de la société secrète d'Ouroboros et du Corps Jaeger, et, comme « agent » de quelqu'un, il apparaît dans divers endroits de l'Empire pour observer les mouvements de chaque puissance et de l'Académie militaire Thors II.



Son apparence rappelle « une certaine personne » de l'ancienne classe VII, dans laquelle Rean et la compagnie ont passé leurs précieuses journées scolaires, mais ... ?

“Vermillion” Roselia

Une fille dont les cheveux longs et dorés atteignent le sol et qui est caractérisée par sa manière ancienne de parler.



Elle apparaît tout au long de l'Empire et entre même en contact avec Rean, mais son objectif et ses motifs sont entièrement inconnus.



D'une manière ou d'une autre, elle semble savoir que Rean est l'Éveilleur, et apparaît parfois devant lui pour lui laisser avec des mots qui ont un air de conseil.



Avec des caractéristiques telles que ses cheveux dorés et ses yeux rouges, elle semble partager ses caractéristiques avec le vampire Rose, qui apparaît dans le roman "Red Moon Rose", qui est basé sur l'incident qui s'est produit dans l'Empire il y a 200 ans, mais ...

Vita Clotilde

Première apparition : Trails of Cold Steel



Une sorcière du Clan Hexen et Spoiler :

2ème Anguis de la société secrète Ouroboros, dans laquelle elle est connue sous le surnom, " The Azure Abyss ".



Pour exécuter le « Phantasmal Blaze Plan » auquel la Société participe, elle a utilisé l’Alliance des Nobles pendant la guerre civile pour préparer la " scène " pour une confrontation de Divine Knight entre Crow et Rean[/spoil].



Cependant, à cause du Duke Cayenne, qui ne pouvait pas se contrôler dans la situation, a permis la manifestation du « Vermillion Knight » dormant sous le château impérial et, dans le même temps, Crow décédé, le plan lui-même étant complètement "repris" par le Chancelier de fer et de sang Giliath Osborne.



Confiant le corps de Crow à Rean et compagnie, Clotilde a disparu de la scène et a coupé tous les contacts avec la Société en toute circonstance. Tout en réduisant la poursuite de la Division du renseignement et de la Police militaire ferroviaire, elle enquête sur la véritable localisation du Black Workshop et sur Giliath Osborne seule.

Rudger Claussell

Un chef vétéran (surnom : « Seigneur Mercenaire / Mercenary Lord »), autrefois à la tête du Corps Jaeger Zephyr, est le père adoptif de Fie.



Il est un homme déterminé avec une forte détermination, et avec une capacité supérieure à celle des meilleurs Jaegers combinés. Il a une grande force de combat grâce à son " Buster Glaive " qui peut s'adapter à n'importe quel champ de bataille, et même d'autres Corps Jaeger reconnaissent sa supériorité quand il s'agit de sa stratégie insaisissable.



Cependant, il y a plusieurs années, une bataille féroce s'est déroulée sur le champ de bataille après que la Constellation Rouge et Zephyr ont été embauchés par des clients ennemis, et à la fin du combat individuel avec le leader ennemi, Rudger et son adversaire sont battus simultanément.



Rudger a rendu son dernier souffle devant Fie et les autres membres du groupe, et après, on pensait que les membres de Zephyr s’étaient dispersés, mais ...?

■ Informations annexes

■ Les 4 faces de Vita

Sorcière du Clan Hexen, chanteuse d'opéra connue sous le nom de " Azure Diva ", et personnalité connue à la radio Trista Broadcasting sous le nom de " Misty ".



Clotilde est un personnage qui a certainement ensorcelé ceux autour d'elle - comme une sorcière - en utilisant correctement une variété d'identités telles que celles mentionnées ci-dessus.



Même si elle agit indépendamment cette fois-ci, il semble très probable qu'elle utilisera ses différentes identités. Peut-être que vous allez même la rencontrer sous l’apparence de Misty encore une fois ?

■ Members of Zephyr

Il y a actuellement trois membres de " Zephyr ", dirigé par Rudger, qui sont Fie, Xeno et Leonidas.



Fie est actuellement active en tant que Bracer.



Quant aux deux autres, dans l’épisode précédent, ils travaillaient avec l’alliance des Nobles tout en recherchant quelque chose au sujet de leur leader.



Prêtez attention à Fie, qui aime Rudger comme un père, dans ce qu'elle pense à leur réunion et comment elle agit.

■ “Red Moon Rose”

Le roman " Red Moon Rose " est un livre qui apparait dans l’épisode The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel.



Il y avait 14 volumes au total, et quand ils étaient tous rassemblés, ils pouvaient être échangés contre un minerai Zémurien (pour forger une arme ultime).



Le contenu du livre lui-même dépeint l’ « incident des vampires » qui s'est produit dans la capitale impériale Heimdallr 200 ans avant, et en son sein, le véritable ancêtre du vampire nommé «Rose» apparaît.



Dans l'histoire, une femme aux cheveux blonds semi-longs utilisait des armes telles que l'épée des Templiers utilisée par les membres de l'église et une grande arme à feu d'argent. Et bien qu'elle utilisait la Thaumaturgie pour guérir les blessés, on ne dit pas si elle appartenait ou non à l'église.



Les 14 Chapitres sont disponibles via ce lien



http://kiseki.wikia.com/wiki/Red_Moon_Rose

■ Scans Dengeki Playstation