Le pack sera prét pour demain (voir ce soir si j'ai le temps). En gros c'est un pack basé sur l'interface Launchbox qui vous permettra de jouer a la Dreamcast avec pas moins de 5 émulateurs différents :- NullDC- Demul- Reicast- MakaronEx- RedreamEn gros, si un jeu ne devait pas marcher correctement, un simple clic droit sur le jeu vous permettra de changer d'émulateur a la voléeBien sur, comme je ne fait jamais les choses a moitié, j'ai prévu que le pack soit compatible avec les systèmes d'arcade proche de la Dreamcast :- Naomi 1 & 2- Sammy AtomiswavePourquoi ce pack ? Marre de tout mélanger dans mes frontend. La Dreamcast est une console mythique avec laquelle j'ai passé énormément de bons moment. Lui dédié un pack pré-configuré et simple d’accès pour les novice permettra de faire découvrir la console au plus grand nombre.Puis vu son énorme catalogue composé de jeux d'arcade, créer ce pack me permettra de ne plus me prendre la tête a chercher vu que j’aurais créer la playlits idéalePar contre pour les jeux, Sheikh Google