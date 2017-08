Dans la série des jeux fun et pas prise de tête, je vous présente l'une des perles méconnu de la Dreamcast, Cosmic SmashC'est l'un des jeux les plus sous estimé de la Dreamcast et de très trés loin. Sortis uniquement au Japon sur Dreamcast et Naomi, Cosmic Smash détonne dans la ludothèque de la console avec ses graphismes inspiré du film Tron et son gameplay, mélange de Breakout et de squash.Ce jeu est a testé absolument. Avec un mode création de niveau et une remasterisation HD, le jeu ferait un véritable tabac. Incompréhensible que Sega laisse dormir une licence pareille!!!!!!Bref, pour tout ceux qui cherchent un jeu court, fun et intense, Cosmis Smash est fait pour vous