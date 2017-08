Développeur : Ovosonico

Genre : Puzzle / aventure

Date de sortie : 31 Août 2017

Disponible sur PC (Steam) et PS4

Le nouveau titre du studio italiensortira le 31 août prochain sur PC et PS4 au prix de 19,99€ (15,99€ pour les membres PS+).est une fable interactive autour des thèmes de l'amour et de la perte d'un proche, résultat de la collaboration entre le développeur), et le génialissime musicien / producteurL’œuvre se présente ainsi comme un jeu très coloré où le joueur incarne Carl, le veuf de June, qui aura pour but de résoudre des énigmes et d'interagir avec plusieurs personnages pour sauver sa compagne. Si vous connaissez un peu, vous vous doutez sûrement que le jeu sera particulièrement mélancolique.Pour la petite anecdote, le studio s'est fortement inspiré de l'une des musiques du célèbre musicien,, dont le clip rappellera quelques similitudes avec la patte graphique du jeu :