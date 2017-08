G.Rev

Le Shoot'em Up hybride de, a savoirsort dans quelques semaines et le site officiel du jeu à enfin donné quelques petits détails sur le contenu de l'édition limitée (même si pour le moment on n'a que le visuel de la jaquette).Donc pour résumer un peu tout ça, nous avons en plus d'un exemplaire physique du jeu, un magnifique guide rempli de magnifiques croquis et illustrations demontrant les différents personnages et l'univers si atypique du jeu. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y aura également un CD de l'OST du jeu composée paret qui contient 13 pistes uniques. Et cerise sur le gâteau, notons également la présence d'un disque particulier rempli de pas moins de 500 illustrations en haute définition de l'intégralité de la saga. Enfin, voici un visuel de la jaquette de la version simple et son édition limitée.est un mélange étonnant entre un Shoot'em Up et un jeu de combat, développé paret. Le titre sortira, que ce soit en boîte ou en dématérialisé. Concernant le Japon, les versions simples et limitées sortiront également. La version simple coûtera, tandis que l'édition limitée coûtera pas moins de