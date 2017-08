Développé en seulement 1 an,les tests tombent déjà depuis hier, résultant sur un accueil positif dans la globalité issant le titre sur metacritic à un score de "" au vu du contenu et de la situation chronologique de la licence on peut se dire que c'est fort pour le studio de, mais la question que nous nous posons tous,Et bien c'est à cette question queaccompagné devous répondent, bien sûr ça restera subjectif pour chacun comme toujours, détail à ne pas oublier !Question,

Who likes this ?

posted the 08/17/2017 at 08:20 PM by mrpixel