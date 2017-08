On lis ou on entend souvent que les émulateurs, c'est le mal, qu'on passe plus notre temps a testé que jouer, qu'on perd vite la tete avec les fullset qui se balade sur le web.Il se trouve que je suis LE spécialiste du site par excellence dans ce domainePourtant il existe quelques astuces qui vous éviteront de perdre votre temps a testé des centaines de jeux en espérant trouver la perle rare.Les séries sont un bon indicateur de qualité (hors jeux sportifs). En même temps, si le premier jeu bide, il est peu probable que deux ou trois épisodes soit lancé par la suitePar exemple dans mon best of Playstation j'ai mis les séries suivante (séries best seller bien sur) :Tekken/Ace Combat/Crash Bandicoot/Spyro/Tombi/Destruction Derby/Driver/Wipeout/Gran Turismo/Ridge Racer/Syphon FilterAprès t'es pas obliger de mettre tout les épisodes d'une même série. Par exemple, les fans de Thunder Force commencent systématiquement par l'épisode 3 et pour Street Fighter par le 2 qui sont considérer comme le commencement de leur série respective.Pour les séries a rallonge comme les KOF, prend celui qui te plais le plus (moi c'est le 2003), ca évite d'avoir trop de clones dans ta playlist.Moi quand je commence a me créer un best of avec mon interface Launchbox, je repart systématiquement a zéro quitte a effacer ma configuration. Pourquoi ? A chaque fois j'ai mis des jeux qui pollue la playlist, des genres qui n'ont rien a faire dans un pack dédié au fun comme :- Les jeux d'aventure (rpg, tactical-rpg, action-rpg)- Les jeux de stratégie (non je rigole- Des suites a rallonge (coucou les Guilty GearsBref, pour pas s'ennuyer devant l'écran , il faut privilégier le fun. Les jeux d'arcade sont ce qu'il y a de mieux (vs fighting, racing, sports, shoot'em up, beat'em up, run'n gun, reflexion) mais on peut aussi se permettre de mettre des jeux d'aventure pas prise de tête du genre Zelda ou des jeux de plate-forme mais il faut pas que ces jeux fasse figuration mais que vous y jouer régulièrement. SI vous vous endormez devant les RPG avec leur fucking level up et leur personnages so kawai, lâcher l'affaire et bannissez les a vie.Pour ma part, le fun prime sur tout. Je vais pas jouer a Virtua Fighter 4 Evo pour ensuite passé sur un RPG Kawai et niais a souhaitMais si vous êtes de ce bord la, faite vous un pack RPG et ne mélanger pas l'huile avec le laitLes catalogues des consoles sont si dense (sauf celui de la Wii U) qu'un top des meilleurs jeux sur chaque machine peut vous permettre d'y voir plus clair et vous faire gagner du temps. Bien sur, si vous êtes réfractaire a un genre en particulier et qu'un jeu fait partis du top, ne le mettez pas dans votre playlist.Moi par exemple je sais que je ferait jamais les nombreux RPG sortis sur PS2 (il y en a beaucoup trop) mais ceux sortis sur SNES/PS1 me parle plus au niveau générationnel donc je les mettrais.Pour les sites qui recence les top, il y a :- Senscritique- Retro-SanctuarySinon tu tape "Best Games + nom du support" dans la barre de recherche et Google te fait une listeC'est pas hyper objectif mais ça donne de bonnes indications sur les best-sellers de chaque machine.Sinon tu peut très bien prendre les fullset de chaque machines et mettre en favoris les jeux que tu veux (si ton interface le permet) mais si tu joue a peu de jeux, le mieux c'est de créer un pack manuellement, ça prendra moins de place.J'ai beau avoir le choix, je revient systématiquement a la base suivante :- VS Fighting : Virtua Fighter, Tekken, Rival Schools- Sports : Cosmic Smash, Virtua Tennis- Shoot'em Up : Radiant SIlvergun, Ikaruga, Thunder Force- Racing : Daytona USA, Sega Rally, Gran Turismo 1/2, Ridge RacerJ'ai aussi une tendance a revenir facilement sur les jeux Gamecube/Dreamcast (jeux beau, fun et fluide a souhait).En gros, ne cherche pas a absolument finir tout les jeux qui existe, il faudrait que tu est neuf vies comme un chat et encore tout les jeux ne se valent pas. Privilégie la qualité et surtout joue pour prendre du plaisir avant tout