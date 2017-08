Le magazine hebdomadaire Weekly Shonen Jump révèle de nouvelles informations sur le jeu Dragon Ball FighterZ.L'image révèle les Super Saiyan Blue Goku et Vegeta et C-16 apparaîtra dans le mode histoire donc confirmé cependant il est précisé que seuls les Saiyan sont jouables donc pas encore dit que C-16 le sera aussi

posted the 08/17/2017 at 08:12 AM by yamy