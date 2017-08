Nouvelle vidéo de Sega Rally 3 tournant sur PC (via le loader TeknoParrot). Que dire a part qu'il met a l'amende la misérable version PS3/X360 (Online Arcade).Je précise que TeknoParrot n'est pas un émulateur mais un loader. Les systèmes d'arcade depuis le Taito Type X et le Sega Lindbergh tournent sur des architecture PC. La seule différence c'est que les jeux sont blindés en sécurité pour éviter le hackPour ma part, j'ai réussis a jouer a Initial D (soucis pour configurer les touches de direction) et Virtua Tennis 4 (marche parfaitement)Le rêve