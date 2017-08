Si tu est pére de famille, que tu n'a plus une minute pour toi et que tu n'a pas la chance d'avoir une borne d'arcade dans le café du coin, ce groupe est fait pour toiPour ma part, plus le temps de jouer a des jeux long depuis que je suis papa. Je cherche des jeux rapide et intense, quoi de mieux que l'age d'or des jeux arcadeAujourd'hui je vous présente deux jeux qui sont garantis 0% de prise de tête avec un gameplay et un frame rate aux petits oignons.Jeu très court avec ses 3 circuits. Pour ma part, il me rappel un peu Daytona USA dans sa présentation et il est possible d'y jouer jusqu'à 8 en reliant les bornes (surement possible avec Kaillera).Un jeu Sega qui s'inspire allégrement des films Akira et Venus Wars (Manga Mania, la passion du manga).Très sympa (sans être génial non plus) mais aussi très court avec un gameplay calqué sur Road Rash. Le jeu dispose de 4 personnages jouable ainsi que de 6 circuits.Deux bon jeux d'arcade pas prise de tête qui pourront vous amusé lors de vos courtes pauses