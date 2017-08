C'est la fête du Shoot'em Up sur mobile, puisque cette fois c'est au tour du titre de Taito , a savoir l'excellent Raycrisis d'être disponible sur iOS et Android. Pour rappel, il s'agit du troisième et dernier volet d'une trilogie débutée avec Rayforce et Raycrisis , deux Shoot'em Up assez particuliers ayant fait les beaux jours de la PlayStation et la Saturn dans les années 90.



Au programme de ce portage sur mobile, et bien la même chose que pour Rayforce et Raystorm . A savoir une compatibilité avec des manettes Bluetooth, la présence d'un leaderboard online, mais également la possibilité de changer la musique du stage 1 et la remplacer par la piste inédite de Shimoda Yu. Enfin, notons la présence d'un mode Arcade et d'un mode Remix.



Le mode Remix proposera une expérience en adéquation avec le support (ce qui veut dire que la difficulté et le placement de certains ennemis sera revue), le tout saupoudré de musiques arrangées. Le mode Arcade quand à lui sera le même que la version de 1998, que ce soit au niveau de la difficulté et même de l'OST, composée à l'époque par Tamaya Kawamoto.



Raycrisis est donc disponible en Europe au doux tarif de 9,99€ sur l'AppStore et Google Play jusqu'au 10 septembre. Une fois cette date passée, il vous faudra débourser 10,99€, soit son prix de base pour acquérir cet excellent Shoot'em Up.



Voici pour finir un trailer de ce portage destiné aux appareils iOS et Android :