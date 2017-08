Jeux Vidéo

Le site officiel de Famitsu vient de publier une nouvelle interview avec la productrice de Dragon Ball FighterZ (Tomoko Hiroki) et le directeur d'Arc System Works (Junya Motomura).On apprends dans cette interview que les développeurs abordent certains aspects techniques de Dragon Ball FighterZ tels que le travail sur la caméra, et d'autres choses plus intéressantes, comme la confirmation de plus de 10 arènes, ainsi que des dialogues spéciaux pour certaines équipes que vous aurez réunies, et face à des adversaires que vous aurez battu.Pour rappel la bêta fermée aura lieu du 16 au 18 septembre prochain uniquement sur PS4 et Xbox One et les inscriptions à cette bêta ouvriront le 22 août. Dragon Ball FighterZ est attendu pour début 2018 sur PS4, Xbox One et PC.