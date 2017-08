L'OM s'est imposé à Nantes. Une première victoire à l'extérieur où la formation phocéenne a fait preuve d'une plus grande sérénité défensive, fin de match excepté. Mais cette victoire, c'est plutôt un soulagement, car les trois points se sont rapidement désignés comme une évidence avec des évènements favorables peu communs. Claudio Ranieri a dû faire trois changements pour trois blessures avant la 25e minute de jeu. Et pourtant, la victoire ne s'est décidée qu'à la toute fin, sur un but opportuniste d'Ocampos. Il y a donc à dire. En attendant, au niveau comptable, c'est tout bon.Déjà, surprise, au coup d'envoi, Nantes doit faire sans son capitaine Dubois blessé le matin de la rencontre. Il y a aussi une surprise du côté de l'OM, avec Zambo Anguissa titulaire à la place de Sanson. Pour être aux côtés de Luiz Gustavo et être plus solide dans l'entrejeu. Les Canaries eux, ne sont pas autant préparés pour le choc avec ces trois sorties prématurées. Mais il pourrait y avoir dix blessés que Nantes pourrait toujours tenir grâce à un homme, son nouveau gardien, le Roumain Ciprian Tatarusanu. Sur une puissante frappe de Zambo dès le début à l'entrée de la surface, une tête de Thauvin croisée sur un bon centre d'Evra où un cafouillage dans la surface, l'ancien de la Fiorentina se montre impérial. Les Olympiens n'ont pas trop forcé mais il y a toujours la place de se dire que c'est de la gestion, que cela viendra en seconde période avec la fatigue dans le camp d'en face.Mais comme souvent dans ce genre de cas, Nantes s'invente des capacités mentales, face à l'adversité. Dans le même temps, les Marseillais, trop persuadés que ça va venir, ont tout des élèves qui vont se faire punir. Pour situer, Zambo Anguissa se paie même le luxe de se faire un tour sur lui-même avec le ballon avant... de le donner en retrait. Garcia ne tient plus en place sur son banc. Avant l'heure de jeu, il procède à deux changements avec les entrées d'Ocampos et Sanson. L'OM paraît plus paré offensivement mais les actions ne viennent toujours pas. Et comme si ça ne suffisant pas, donc, à un quart d'heure de la fin, le défenseur Diego Carlos est blessé et doit jouer avec une épaule bandée. L'OM se bouge, Sanson sert Thauvin qui bat enfin le portier roumain mais il est signalé hors-jeu. Il retentera sa chance quelques minutes plus tard avec sa spéciale, où il rentre de son côté droit à la perpendiculaire. Garcia tente alors la belle histoire avec l'entrée de Cabella. Mais c'est Ocampos qui délivre l'OM. Sur un centre de Thauvin au second poteau, il se jette, ne sait même pas s'il la touche de la tête ou du corps, c'est très moche, mais ça rentre. Nantes réagira avec une tête de Sala sur la barre sur corner mais Marseille était décidément sous une bonne étoile pour ce match.