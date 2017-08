Après son carton face à Strasbourg en ouverture de la saison (4-0), l'OL a enchainé un deuxième succès de rang, vendredi soir, à Rennes (2-1), conservant ainsi sa place de leader du classement.



Ligue 1 - 2e journée

Rennes - Olympique Lyonnais : 1-2 (0-0)

Buts : Bourigeaud (86e) pour Rennes ; Depay (57e), Mariano (74e) pour l'OL





LE FAIT DU MATCH



L'efficacité lyonnaise. Muets en première période, à cause notamment de deux sauvetages de Gnagnon et Mexer, les hommes de Bruno Genesio ont enfin trouvé la voie lors du second acte. Auteurs d'un festival offensif face à Strasbourg, les coéquipiers de Nabil Fekir ont démontré, une nouvelle fois, leur puissance de frappe. Depay a décanté la situation sur coup franc, avant que Mariano n'enfonce le clou de la tête. L'OL est bien au rendez-vous en ce début de saison.





LES BUTS



0-1 (57e) : accroché par Bourigeaud, Traoré obtient un bon coup franc à l'entrée de la surface. Depay s'en charge pour envelopper une frappe du droit avec un rebond devant Diallo. Le portier rennais est surpris sur son petit côté et ne peut qu'effleurer le ballon qui entre dans son but.



0-2 (74e) : les Lyonnais combinent bien à l'entrée de la surface rennaise. Traoré alerte Tousart qui parvient à décaler Fekir sur la droite. Son centre trouve la tête de Mariano qui fait mouche pour doubler la mise.



1-2 (86e) : après une faute de Darder sur Sarr, Bourigeaud se charge du coup france à vingt mètres des buts lyonnais. Le milieu de terrain rennais enroule parfaitement sa frappe par dessus le mur pour tromper Lopes sur sa gauche.





L'HOMME DU MATCH



Anthony Lopes. Le portier lyonnais a tout simplement sauvé les siens en première période. Malmenés par des Rennais séduisants mais trop peu réalistes, les joueurs de l'OL se sont retrouvés en difficulté à plusieurs reprises. Lopes a ainsi dû s'employer pour écarter le danger sur une déviation de Traoré (30e). Il a ensuite réalisé une parade somptueuse sur une frappe enveloppée de Maouassa (33e). Il a enfin été autoritaire devant Bensebaini juste avant la pause. Il ne s'est incliné qu'en fin de rencontre sur un coup franc somptueux de Bourigeaud.





LES NOTES



Rennes : Diallo (4) - H.Traoré (4), Mexer (5), Gnagnon (5), Bensebaini (5,5) - Maoussa (5,5), Bourigeaud (5,5), André (5), Baal (5) - I.Sarr (6), Mubele (5).



OL : Lopes ( 8 ) - Rafael (6,5), Marcelo (5,5), Morel (6,5), Marçal (5,5) - Tousart (6), Darder (5) - B.Traoré (6), Fekir (6), Depay (6) - Mariano Diaz (6,5).

MON AVIS



Marcelo : serein et bonne relance. En espérant que sa blessure soit bénigne.



Darder & Tousart : vous gavez avec vos tacles inutiles et dangereux qui peuvent coûter chers. Comme le CF qui amène le but rennais par exemple.



Memphis : tu pètes les burnes à vouloir dribbler tout le monde alors que tu dribbles personne.



Traoré : LOVE. Dribbles efficaces et excellente vision du jeu. L'opposé d'un certain coéquipier qui a certes marqué ce soir.



Fékir : ça sent le come back.



Mariano : bon pour la confiance ses trois buts mais doit énormément progresser dans l'utilisation du ballon. Surtout en contre-attaque.



Place au match face à Bordeaux qui se jouera le samedi 19 août à 17h au Groupama Stadium.