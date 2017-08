Enfin c'est déjà un PC mais c'est désormais compatible sur les PC domestique grace a TeknoGodsVivement le LindberghSont compatible pour le moment :- Virtua Tennis 4 [Sega RingEdge]- Melty Blood Actress Again Current Code [Sega RingWide]- Sega Racing Classic [Sega RingWide]- Let's Go Island [Sega RingEdge]- Sega Sonic All-Stars Racing Arcade [Sega RingWide]

Who likes this ?

posted the 08/11/2017 at 05:25 PM by sussudio