Dynarec, ou la recompilation dynamique est essentiellement une caractéristique du système d'exploitation qui permet à un programme de recompiler du code lors de son exécution. Il est extrêmement utile pour les émulateurs, plus précisément pour ceux qui ont besoin de faire la conversion de code multi-plateforme à la volée. Avoir un support natif pour une telle fonctionnalité signifie essentiellement l'amélioration de la vitesse pour les émulateurs. Ces derniers ne pourront pas utiliser ce "gratuitement", les développeurs d'émulateurs sur Vita devront mettre en œuvre Dynarec dans leur code. Yifanlu fourni quelques indications sur la façon dont cet objectif est atteint, et maintenant nous voyons les fruits de ce travail se développer de plus en plus, les émulateurs commencent à utiliser dynarec afin d'améliorer leurs performances de manière significative.

On entend de plus en plus souvent parler de la recompilation dynamique (Dynarec) en émulation mais qu'est ce que ca apporte concrètement ?Extrait d'une news de Logic-Sunrise sur RetroaArch VitaDynarec est publiquement disponible sur github et quelques developpeurs sont en train d'écrire du code pour le Dynarec PPC (PowerPC)Et qu'elles consoles vont voir leur potentiel déverrouillé par Dynarec ?GamecubeWiiWii U