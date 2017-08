Lancé professionnel en 2013 à l’OGC Nice, sa première saison en Ligue 1 laisse éclater tout son talent. Déjà, le public du Vélodrome découvrait à ses dépens un latéral fougueux, offensif et à l’aise des deux pieds. Sous les ordres de Claude Puel, il confirme par une saison pleine (37 matchs, 4 buts) en 2014, avant de poursuivre en Angleterre.Le natif de Toulon rejoint Aston Villa et la Premier League à l’été 2015. Mais il verra sa progression freinée par une grave blessure au genou avec l’équipe de France espoirs, ainsi que par la relégation de son équipe à l’issue d’une saison où il n’a joué que 10 matchs.En Championship la saison dernière, celui qui remportait la Coupe Gambardella en 2012 avec le Gym, retrouvait les terrains après neuf mois d’absence, désireux de relancer une carrière pleine de promesses. Par ses performances, les fans d’Aston Villa lui consacraient d’ailleurs une chanson à son éloge.Aujourd’hui, son ambition le mène au projet olympien dans un championnat, et une région qu’il connaît parfaitement. A Marseille, tout est réuni pour parfaire sa progression, associée à l’expérience de Patrice Evra. Il y retrouve par ailleurs Florian Thauvin, qu’il a côtoyé avec les Espoirs.

Who likes this ?

posted the 08/11/2017 at 11:17 AM by airzoom