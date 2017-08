Bon c'est officiel. Aprés Peace Walker HD, c'est MGS2 qui est désormais jouable. Il manque plus que MGS 3 (ainsi que le 4) est on a quasiment toute la série en qualité maximale sur PCMGS 3 rame surtout in-game mais a part ca les cinématiques sont fluide.Quelques autre jeuxEn ce qui concerne Cemu, sortie il y a quelques jours de la version 1.9.0 et avec les plus de 20.000 dollars par mois de donation sur le site Patreon, on sent que les gars bossent comme des chinois dessus[video]https://www.youtube.com/watch?v=aUH_9WarlKM[/video]Du coté de Xenia, ça patauge pas mal mais bon c'est un émulateur loin d’être indispensable (c'est mon avis perso). La plupart des jeux sont sortis sur PC.