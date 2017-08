Virtua Fighter est souvent considéré comme le grand-père des jeux de combat en 3D, chaque épisode a fait progresser les aspects graphiques et techniques des jeux dans le genre. Beaucoup de séries de jeux de combat 3D tels que Tekken et Dead or Alive ont été influencés par Virtua Fighter.







En 1998, la Smithsonian Institution a reconnu la contribution de la série dans le domaine de l'art et du divertissement et est devenue une partie de la collection de recherche permanente de l'Institution sur l'innovation en technologie de l'information. les bornes d'arcade sont conservées au musée national d'histoire américaine, où Virtua Fighter est le seul jeu vidéo qui est en affichage permanent.



Virtua Fighter a joué un rôle crucial dans la popularisation des graphismes en 3D. Le succès de la série a permis au livre Guinness des records d'attribuer à la série sept records mondiaux dans Guinness World Records Gamer's Edition 2008, y compris «Premier jeu de combat avec des polygones», «Premier jeu de combat en 3D» et «Premier jeu de combats sur consoles 32 bits".



1UP a classé Virtua Fighter comme l'un des 50 jeux les plus importants de tous les temps, en le créditant pour la création du genre "Jeu de combat en 3D" et, plus généralement, en démontrant le potentiel des personnages humains en 3D polygonale (comme le premier à les mettre en œuvre de manière utile) , Montant le potentiel d'un gameplay réaliste (introduction d'un système de physique et d'animations de personnages réalistes pour l'époque), et introduction de concepts de jeu de combat tels que le bouton de blocage et la sortie de ring.



Virtua Fighter 2 (Sega Model 2) a introduit l'utilisation de personnages en 3D mappés de texture et la motion capture.



Certains membres du personnel de Sony Computer Entertainment (SCE) qui ont participé à la création de la console de jeu PlayStation ont cité Virtua Fighter comme source d'inspiration pour le processeur 3D de la console. Selon Shigeo Maruyama de SCE, la PlayStation était à l'origine considérée comme une console conçu pour la 2D, et ce n'est qu'à la sortie de Virtua Fighter en 1993 qu'ils ont décidé de concevoir PlayStation comme une console centré sur la 3D.



- Toby Gard a également cité Virtua Fighter comme une source d'influence sur l'utilisation de personnages 3D dans Tomb Raider et la création de Lara Croft.



- John Romero a également cité Virtua Fighter comme une influence majeure lors de la création du jeu Quake.



- Fumito Ueda de l'équipe Ico a également cité Virtua Fighter comme source d'inspiration sur son travail d'animation.



- Un article de fin 1995 dans le magazine "Next Generation" a déclaré que "La série Virtua Fighter a été, et continuera d'être, le critère par lequel tous les jeux de combat sur consoles et bornes d'arcade de prochaine génération seront mesurés pendant longtemps."



- 1UP.com a déclaré: "En raison de son innovation, Virtua Fighter a non seulement influencé les jeux de la concurrence mais il a fondamentalement créé un genre. Techniquement, chaque jeu de combat 3D doit à Virtua Fighter le faut d'avoir créer un jeu de combat fonctionnel. Aujourd'hui, Tekken s'inspire encore de la série de Sega. »



- Andy McNamara du magazine "Game Informer", a écrit:« J'ai toujours pensé que la série Virtua Fighter était la plus intense et la plus équilibrée de tous les séries de jeux de combat 3D sur le marché. Son système de contrôle est intuitif, son réglage parfait et sa profondeur inégalée. "



- En 2006, IGN a classé Virtua Fighter comme la 25ème plus grande série de tout les temps, expliquant "qu'aucun autre jeu de combat 3D n'a égalé VF en termes de profondeur et de difficulté"



- Virtua Fighter 5 a été inclus dans le livre "1001 jeux vidéo que vous devez jouer avant de mourir". Le journaliste Richard Stanton affirme: "Quelle que soit la qualité du dernier Street Fighter ou du dernier Tekken, ils seront toujours des adolescents indisciplinés face à la maîtrise des combats de Virtua Fighter . "