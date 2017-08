Comme vous le savez déjà tous les jeux d'été sont de retour sur Overwatch, avec leur lot de skins, emote et le lucio baaaaaaaaaaallVoici aussi un message (vostfr) de Jeff Kaplan à propos du nouveau niveau et du MME :Comme il l'explique ces modes se joueront sur des maps modifiées pour l'occasion ainsi que sur une nouvelle créée pour l'occasion : Le Château Guillard où a grandi celle qui deviendra Fatale, on pourra sûrement en apprendre un peu plus sur elle du coup