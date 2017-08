En prenant le train pour gare de Lyon (j'ai vu Rim-K de 113 au hall 1), j'ai l'ai finis entièrement donc je peut vous en faire une petite critique.Sympathique dossier sur la SNES Mini (cette arnaque....) avec les classiques de la console décortiqué a l'occasion, rapide retour sur les 10, 20 et 30 ans de la PS3, Nintendo 64 et Master System et un dossier sur comment jouer rétro de nos jours.Mais bon clairement on apprend vraiment rien de plus sur le rétro qu'on a pas déjà vu sur le net. C'est clairement orienté grand public avec un langage qui ne plaira peut être pas a tout le monde.En tout cas le gros point fort c'est le dossier sur la SNES Mini avec une belle maquette et pleins d'infos sur la plupart des jeux (j'ai beaucoup appris sur Earthbound par exemple).Pour ma part, deux truc qui m'ont énervé :- Dire que Contra Hard Corps sur Megadrive ne demerite pas mais qu'il ne rivalise pas avec l'épisode SNES.....no comment j'ai failli commettre un meurtre- Le dossier sur la série Tekken. On sent qu'ils sont pas fans de Virtua Fighter et de sa technicité légendaire. Non, Tekken c'est mieux parce qu'il propose plus de narration et de modes de jeux(je suis fan des deux séries pour info)- Dossier Sega expéditif, inacceptableSympa pour les noobs (je vous aiment), passez votre chemin les pro du retrogaming. A voir si les prochains numéros seront mieux.