La vidéo est de 2016.Vous incarnerez Rusty.Rusty pourra temporairement séparer son esprit et son corps.C'est un Open World.Le jeu s'inspire de Zelda et Metroid.Un jeu avec beaucoup de casse tête.Le jeu sera dévoilé à la Gamescon qui aura lieu du 22 au 24 Aout 2017.

posted the 08/10/2017 at 08:41 PM by nicolasgourry