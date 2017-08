Senko no Ronde 2

Tout est dans le titre, la démo jouable du fameux(le reboot desorti autrefois) est désormais disponibledepuis ce matin survia leDonc pour résumer les choses, la démo du jeu pèse très exactement 317 MB et dispose de plusieurs modes comme un mode Arcade, de combats Online, d'un mode Training et de l'habituel mode Options permettant de configurer diverses choses. Il y a également quatre personnages jouables, a savoiretJ'en ai également profité pour faire une petite vidéo du premier stage du mode Arcade, bon visionnage.Enfin, on rappellera tout de même queest une sorte de mélange hybride entre un Shoot'em Up et un jeu de combat de mêlée, qu'il est développé paret par. Bien que la démo jouable soit déjà disponible, le titre sortira, que ce soit en boîte ou en dématérialisé (du moins pour la version). Concernant l'occident et plus particulièrement l'Amérique du Nord et l'Europe, le titre sortira à la même période et aura également droit sa version boîte (simple et limitée) par le biais de son éditeur