Oh la belle arlésienne qui arrive enfin dans nos salles ! Il faut savoir qu’une adaptation de la saga littéraire de Stephen King est dans les cartons d’Hollywood depuis de nombreuses années. Nous avons eu plusieurs annonces de projet avant d’être tous annulés. Mais nous y sommes, 2017. Stephen King revient plus fort que jamais avec non seulement l’adaptation de La Tour Sombre, mais aussi l’adaptation de l’iconique clown démoniaque Pennywise avec Ça qui arrive en fin d’année. J’attendais beaucoup plus Ça que La Tour Sombre et ça continue d’être le cas, les bandes-annonces m’ont vraiment plu et j’espère sincèrement qu’on aura une vraie bonne adaptation du roman. Désolé les fans de la mini-série des années 1990, j’adore Tim Curry mais ça a tellement mal vieilli que je n’y vois plus qu’un film ringard maintenant.Mais aujourd’hui, nous n’allons pas parler de ballons et de clowns, mais de flingues, de magie, d’univers parallèle et de surjeu. Bref, concentrons-nous sur La Tour Sombre !