Bon, je n'ai pas fait de news aussi courte depuis très longtemps et on va tâcher de meubler comme il faut. L'exceptionnel jeu de plate-forme indépendant Super Meat Boy va débarquer très prochainement sur la Switch de Nintendo. C'est en tout cas ce que la Team Meat à annoncé en teasant une image du jeu aujourd'hui-même comme vous pouvez le voir plus haut.



Et bien évidemment, aucune date de sortie n'a été dévoilée pour l'instant.



Pour finir, on rappellera que Super Meat Boy est un jeu de plate-forme 2D rétro très difficile et rendant hommage à certaines sagas vidéoludiques. Le titre fut d'abord sorti sur Xbox 360, mais également sur PC, Android, Wii U, PlayStation 4 et PS Vita. Et on rappellera également qu'un portage Wii fut prévu à l'époque, mais qu'il fut annulé pour des raisons techniques.