Un excellent hors série sur la Nintendo 64Je l'ai finis entièrement donc je peut vous en faire une critique. On en apprend pas mal sur la transition SNES/N64 et la pagaille monstre qu'à provoquer Nintendo pendant cette période. Entre le projet Playstation abandonné, le prix de lancement a maintenir a tout prix (quitte a ne pas inclure de lecteur CD), la célèbre campagne marketing de 1996 et j'en passe, on en a pour son argent surtout si on a pas acheter l'anthologie Nintendo 64 de chez Geeks Line. C'est vraiment une console a part qui aura marqué son temps malgré ses lacunes grâce a quelques jeux qui auront révolutionné leur genre respectif (je pense a Golden Eye, Zelda OOT, Mario 64) et la popularisation du mode 4 joueurs qui deviendra un standard.Puis le prix est correct (6,95 euros).Sinon je vient de me prendre le premier numéro de Video Gamer Retro (6,90 euros) :Je vous en ferait une critique demain quand je prendrait le trainPar contre je vous déconseille le magazine Retro Gamer qui coute une blinde a chaque numéro (plus de 12 euros), perso j'ai pas était emballé par le concept.