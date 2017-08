Une bonne nouvelle du coté de Retroarch, le support du format CHD (format des jeux MAME) pourrait se généralisé aux émulateurs suivant :- Beetle Saturn (Sega Saturn)- PC Engine Fast (PC Engine CD)- Genesis GX Loader (Mega-CD)Le format de compression CHD (Compressed Hunks of Data) apporte beaucoup d'avantage :- Un fichier unique- Des fichiers beaucoup plus léger qu'en bin/cue- Compatible avec le projet MESSReicast, NullDC et Demul sont déjà compatible avec ce format