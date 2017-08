Actu divers

Avec près deà travers le monde et environ, il faut croire que ce n'est jamais assez pourAprès avoir créé deux nouveaux studios cette année, àet, un nouveau né vient rejoindre la famille puisque l'éditeur français a annoncé avoir ouvert un nouveau studio àC'est, ancien directeur dechezqui aura la charge de diriger ce nouveau studio et les équipes en cours de création. Pour le moment,est dans une phrase de structuration où beaucoup de recrutements sont actuellement en cours. Le studio compte créer 100 nouveaux emplois.Maisa néanmoins donné quelques indications sur ce que seront les objectifs de ce nouveau studio, et nous apprenons notamment qu'il devra apporter sa contribution dans le développement du jeuen collaboration avecIl ne faut cependant pas à voir quelque chose dans l'immédiat puisqueavait annoncé il y a quelques temps que