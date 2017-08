Critiques

Lire la critique de Sleepless

Il arrive de temps en temps que nous ayons des films qui arrivent dans nos salles des mois voire des années après leur sortie sur d’autres territoires. Parfois cela nuit vraiment aux résultats du film au box-office. Je pense notamment au casqui était déjà accessible en qualité Blu-Ray sur le net quand il sortait à peine en France. Pourquoi aller le voir en VF derrière quand on pouvait l’avoir en VO à la maison ? Et derrière quand on a les distributeurs qui se plaignent, ça rend la situation générale assez hypocrite.n’est pas de ces films. Il est sorti aux États-Unis en janvier alors qu’il n’arrive qu’en août chez nous. Mais je ne pense pas qu’il y avait une forte attente autour de ce film.s’est plutôt violemment ramassé au box-office américain, sans parler des retours critiques très moyennes (pour rester poli). Malgré tout je me dis qu’il y a Jamie Foxx et j’aime beaucoup Jamie Foxx donc le voir donner quelques patates de forain à des gens qui kidnappent son fils comme le ferait un Liam Neeson d’ébène est un pitch de film qui ne me déplait pas !Bref, il arrive péniblement dans nos salles cette semaine (la même semaine que la sortie d’et de… Autrement dit bonne chance pour marcher ici) et il est temps de voir si il a un intérêt ou si les critiques avaient toutes les raisons de la terre de ne pas perdre du temps avec ce dernier. C’est la critique de