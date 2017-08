Fut un temps oùétait pour le moins actif sur la scène du RPG japonais en s'alliant avec certains studios pour créer de nouvelles franchises telles queDepuis la sortie de la, la chose est devenue rare mais il semblerait queait reçu suffisamment de demandes de fans pour reconsidérer la question. En effet, c'est à l'occasion d'un récent événement organisé parque, se sont exprimés à ce sujet.Les intéressés ont évoqué, et ce n'est un secret pour personne, que les couts de développement ont explosé et que c'est pour cette raison que les hauts dirigeants préfèrent miser sur des projets qui peuvent devenir devenir des gros succès à une échelle mondiale. Néanmoins, ils ont également révélé qu'il y a actuellementPour le moment, rien n'est décidé mais il est plutôt bon de voir quene ferme pas la porte pour un comeback de certaines de ses vieilles franchises.

Who likes this ?

posted the 08/07/2017 at 04:48 PM by liquidus00