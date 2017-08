PPSSPP est un émulateur PSP open source et sans doute le meilleur dans sa catégorie. C'est simple, vos jeux retrouve une seconde jeunesse. Simple, intuitif, bourré d'options utile et compatible avec la majorité du catalogue, je conseille vivement cet émulateurs pour plusieurs raisons :- Peu gourmand, un dual core suffit pour jouer- La console dispose d'un catalogue import conséquent, de compilations et portages de jeux rétro en pagaille- La qualité d'image est tout simplement SUBLIME, très proche de celui de la Dreamcast pour les connaisseursUn petit aperçu en vidéo :Bref, vous ne retoucherais plus jamais une PSP de votre vie