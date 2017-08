Le Namco System 246 est une carte dérivé de l'architecture PS2 (un peu comme les ZN 1/2 et autre System 12 pour la PS1). Cela permettait d'avoir des conversions vers la console reine des charts a moindre frais en plus de proposer un système bon marché pour les exploitants de salles d'arcade. Aucune émulation a ce jour mais rien n'est impossible puis on a eu la plupart des grands jeux sur consoles de salon (et portable avec la PSP).



Voici la liste des portages vers les consoles :



Super Dragon Ball Z (PS2)







Tekken 4 (PS2)







Tekken 5 (PS2)







Tekken 5 Dark Resurrection (PS3/PSP)







Soul Calibur 2 (PS2/GameCube/Xbox)







Soul Calibur 3 (PS2)







Alpine Racer 3 (PS2)







Bloody Roar 3 (PS2/GameCube (Primal Fury)/Xbox (4))







Capcom Fighting Jam (PS2/Xbox)







Dino Stalker (PS2)







Fate/unlimited codes (PS2)







Ridge Racer V (PS2)







Sengoku Basara X (PS2)







Smash Court Pro Tournament (PS2) avec deux suite exclusivement sur cette console (SCPT2 et Roland Garros 2005)







Time Crisis 3 (PS2)







Time Crisis 4 (PS3)







Vampire Night (PS2)







Mobile Suit Gundam: Gundam vs. Gundam/Gundam vs. Gundam Next Plus (PSP)









Mobile Suit Gundam SEED: Federation vs. Z.A.F.T. II (PS2)







Mobile Suit Z-Gundam: AEUG vs. Titans (PS2/GameCube)







Mobile Suit Gundam SEED: Federation vs. Z.A.F.T. (PS2/PSP)







Quiz Mobile Suit Gundam: Tou. Senshi (PSP)







Pride GP: Grand Prix 2003 (PS2)







Kinnikuman Muscle Grand Prix 1 & 2 (PS2)