S'il y a bien un domaine que SEGA a maîtrisé au-delà du possible, c’est bien le domaine de l’arcade. Plus précisément aux milieux des années 90 lorsque les cartes Model 2 ont supplantées avec leurs nouveaux polygones texturés les (déjà extraordinaires) cartes Model 1 et le fantastique Virtua Racing. En cette période SEGA a atteint un sommet dans l’estime des joueurs avec ce bon de géant dans la 3D texturé.Les cartes Model 2 étaient puissantes, mais c’est aussi grâce et surtout au talent des équipes AM qui ont su tirer tout le potentiel artistique et technique de tels bijoux. On faisait les cartes en fonction des jeux à cette époque. Et lorsque j’ai vu débarquer un jeu comme Daytona USA, puis SEGA Rally, il n’y a pas que moi qui me disais ça, mais alors quelle claque j’avais pris là. Les jeux de caisse 3D étaient de plus en plus en vogue et les concurrents comme Namco ont pris le train en marche avec Ridge Racer, mais déjà le trou était fait. SEGA c’était plus fort que toi.Bref, pouvoir retrouver cette période sur mon ordinateur avec un émulateur performant et pas si compliqué à configurer est donc un réel plaisir, même si bien sûr il n’y a plus le cockpit des voitures et le retour de force du volant, bien que… Voyons cela.