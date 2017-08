Ligue 1

Sérieux, le Paris Saint-Germain a logiquement battu Amiens (2-0) ce samedi, à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1.Dominateurs d’entrée, les Parisiens butaient sur un bloc amiénois très bien regroupé mais néanmoins très chanceux sur une tête de Rabiot qui touchait le poteau. S’ils se montraient assez inefficaces, les joueurs de la capitale produisaient un jeu léché et se rapprochaient doucement mais sûrement du but du gardien Gurtner au fil des minutes.Malgré l’intense pression adverse, les visiteurs ne se débinaient pas et comptaient sur un Manzala très percutant pour titiller les défenseurs parisiens. Sous les yeux d’un Neymar détendu, les locaux peinaient à contourner la très dense arrière-garde picarde, qui jetait toutes ses forces dans la bataille, avec notamment un Gouano héroïque devant Di Maria. Mais à force de subir, Amiens craquait peu avant la pause puisque Cavani, à la réception d’un centre d’Alves, crucifiait Gurtner après un magnifique enchaînement (1-0, 42e).Au retour des vestiaires, Di Maria manquait le coche à deux reprises, une première fois sur une belle reprise de volée repoussée par le gardien amiénois, une seconde fois sur un piqué imprécis. Émoussés physiquement, les Parisiens traînaient la patte après l’heure de jeu et laissaient le club promu ressortir plus facilement. Mais lorsque Paris accélérait, les néo-pensionnaires de l’élite avaient énormément de mal et rompaient une nouvelle fois sur une action menée par Verratti et Cavani, conclue par Pastore (2-0, 81e).Une réalisation qui coupait définitivement les jambes des Picards, beaucoup trop timides durant la période moins flamboyante du PSG. Poussés par les chants de leurs supporters, les Franciliens terminaient sur un fauteuil sans parvenir à alourdir la marque. Qu’importe, Paris a réussi son entrée devant sa nouvelle recrue et devrait monter en puissance dans les prochaines semaines avec Neymar sur le terrain.