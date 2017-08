J'ai fait une petite mise à jours du groupe qui ce nomme désormais Magical Tokusatsu Mecha Base , le groupe pourra désormais parler du genre Magical Girl comprenant notamment Sailor Moon, Precure, Magical Girl Lyrical Nanoha, Cutey Honey, etc etc On peut également parler d'anime équivalent à Tekkaman Blade ou Guyver sur ce groupe, donc les animes du genre "Cyberpunk" J'ai également fait une mise à jour de la bannière en essayant de faire le reflet des sujets abordés sur ce groupe. Hésitez pas à proposer votre candidature si vous souhaitez parler de ces genres pour le groupe, je pense notamment à toi Kraken

posted the 08/05/2017 at 11:07 AM by lordguyver